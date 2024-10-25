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В Сербии заявили, что страна получила от России лучшие цены на газ

Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович заявил, что его страна получила от России лучшие цены на газ. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сербии заявили о лучшей цене на газ от России
© РИА Новости

Такое заявление он сделал на брифинге с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. По словам Поповича, в предстоящую зиму Сербия входит с лучшей ценой на газ, при этом весной Белград рассчитывает подписать с Москвой новый договор о газоснабжении.

«Сербия ожидает зиму подготовленной, у Сербии будет достаточно газа, такова договоренность президента Путина и президента Вучича, и мы точно в эту зиму входим с лучшей ценой газа в Европе и с достаточными объемами для граждан и промышленности. Уверен, что весну 2025 года будет подписан новый договор между "Србиягазом" и "Газпромом", об этом также будем говорить в Санкт-Петербурге, нет никаких сомнений, что наши два президента примут наилучшее решение для граждан Сербии и РФ», — заявил он.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России.

Экономика
Ненад Попович
Александар Вучич
Владимир Путин
Газпром