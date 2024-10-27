Почему растут цены на сливочное масло и что с этим будет делать ФАС

В магазинах на фоне роста цен стали воровать сливочное масло. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заговорила о возможном заключении соглашений между производителями и розницей о снижении или фиксации цен. Но самый верный способ остановить эту истерию и рост цен - увеличить свое производство и завезти импорт, говорят экономисты.

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Теперь в некоторых магазинах сливочное масло продается как икра - чтобы его не воровали, этот ценный продукт стали упаковывать в защитные коробки. Многочисленные фотодоказательства есть в различных телеграм-каналах.

По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%. В "Союзмолоке" объясняют это увеличением себестоимости производства по всей цепочке от сырья до переработки. В августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16%: зарплата сотрудников выросла на 24%, затраты на закупку сырья - почти на 20%, выросла кредитная нагрузка, растет инфляция, наблюдается увеличение затрат на обслуживание и ремонт оборудования и техники и т. д. Это не может не отражаться на стоимости готовой продукции. При этом на протяжении двух лет до этого рост цен сдерживался: в 2023 году цены на масло выросли на 3,5%, в то время как продовольственные товары в среднем подорожали на 8,9%.

С начала года сливочное масло подорожало почти на 25%. Причины - в росте спроса и себестоимости производства

Помимо этого, бизнес наблюдает рост спроса на сливочное масло. Например, в компании "Молвест" говорят о росте продаж с начала года на 5%, а по федеральным сетям продажи увеличились более чем на 10%.

И хотя производство масла растет (по данным Россельхознадзора, на 3,51% с начала года, до 384,3 тыс. тонн), этого недостаточно для стабилизации цен.

На прошлой неделе ФАС заявила, что территориальные управления проработают вопрос ценовых соглашений с производителями и продавцами социально значимых продуктов. Речь идет о снижении или фиксации цен, в том числе на сливочное масло. ФАС подчеркивает, что это временная мера и применяется в крайнем случае. Государство, в свою очередь, имеет право заморозить цены на социально значимые продукты на три месяца, если цены на них выросли на 10% в течение 60 дней.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заверяют, что ретейл с начала года сохраняет низкие наценки на сливочное масло "первой цены" на уровне 10-12%.

Фиксация цен может привести к подорожанию всего ассортимента. Производитель вынужден пересматривать инвестиции в производство таких продуктов и сужать линейку, чтобы сохранить рентабельность, говорит председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Тем более ситуация с ценами на сливочное масло уже начинает выравниваться - неделю назад закупочные цены снизились в среднем на 2,4%, следом началась коррекция розничных цен.

Решением проблемы может стать увеличение поголовья молочного скота, но для этого требуются длительные инвестиции, что нелегко в текущих условиях, говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

В этом году в РФ должны произвести чуть больше 34 млн тонн молока (в 2023 году - 33,5 млн тонн). К 2030 году стоит задача увеличить производство до 38,5 млн тонн, рассказывала недавно министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Также поможет насыщение рынка за счет импорта. По данным Россельхознадзора, с начала года было ввезено 111,2 тыс. тонн сливочного масла - на 9% больше, чем год назад. Основным поставщиком (около 90 тыс. тонн) является Беларусь.

Однако рост импорта не приведет к существенному снижению цен, считает Долгова. Высокие затраты на логистику, инфляция в странах-изготовителях и колебания валютного курса рубля будут толкать цены вверх. Кроме этого, нужно учитывать, что мировые цены на сливочное масло растут 11 месяцев подряд из-за высокого импортного и внутреннего спроса, снижения запасов и сокращения поставок молока в Западной Европе. Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на молочную продукцию в сентябре был выше значений августа на 3,8% и на 21,7% выше прошлогодних значений, указывает эксперт.