Евросоюз сократил закупку удобрений из России

Евросоюз начал сокращать закупки удобрений из России. Сократив объемы на 13% за месяц, такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы. Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате чего доля России в европейских закупках составила выше 30% впервые с марта 2022 года. Крупнейшими европейскими покупателями российских удобрений в конце лета стали Польша, Румыния и Испания. В первую пятерку также вошли Словения, Германия и Болгария.