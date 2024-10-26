Стало известно место России среди стран G20 с рекордными ключевыми ставками

Ключевая ставка российского Центробанка в минувшую пятницу, 25 октября, достигла исторического максимума в 21% годовых. Вместе с тем, в ряде стран G20 ставки также находятся на максимумах, пишет «Прайм».

Исследователи отметили, что среди стран G20 Россия занимает третье место по размеру ключевой ставки, выше значения только в Турции (50%) и Аргентине (40%).

В Турции такая величина ставки сохраняется с марта этого года — это максимум более чем за 20 лет, пояснили эксперты.

Высокая ставка направлена на устранение перегрева экономики, разъяснил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«При этом ситуация в России [в целом] намного лучше, нежели во многих государствах мира», — заметил аналитик.

В топ-5 по ставкам также попали Бразилия (10,8%) и Мексика (10,5%). Далее в перечне находятся Индия (6,5%), Индонезия (6%), Саудовская Аравия (5,5%) и США, где ставка Федеральной резервной системы составляет 4,75-5%.