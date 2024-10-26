Вучич назвал Набиуллину гением

Российская экономика очень устойчива, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина является гением. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

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"Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина - гений", - сказал он.

Ранее министр по международному экономическому сотрудничеству Сербии Ненад Попович по итогам встречи с главой Минэкономразвития России Решетниковым отметил высокие экономические показатели России и поблагодарил Москву за поддержание энергетической безопасности республики.