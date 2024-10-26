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Президент Сербии Вучич назвал Эльвиру Набиуллину гением

Российская экономика очень устойчива, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина является гением. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

Вучич назвал Набиуллину гением
© Российская Газета
"Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина - гений", - сказал он.

Ранее министр по международному экономическому сотрудничеству Сербии Ненад Попович по итогам встречи с главой Минэкономразвития России Решетниковым отметил высокие экономические показатели России и поблагодарил Москву за поддержание энергетической безопасности республики.

Экономика
Ненад Попович
Александр Вучич
Эльвира Набиуллина
Банк России
Минэкономразвития
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