Китай выразил недовольство США из-за санкций, связанных с Россией

Китай обеспокоен повышением пошлин США на китайские товары и введением санкционных ограничений, связанных с Россией. С таким заявлением выступил замглавы минфина КНР Ляо Минь со своим американским коллегой Джеем Шамбо, сообщает РИА Новости.

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"Китайская сторона выразила обеспокоенность по поводу повышения пошлин США в отношении Китая и санкций, связанных с Россией", - говорится в опубликованном заявлении.

До этого администрация США ввела санкции в отношении трех компаний, среди которых есть и китайские предприятия. Решение связано с их якобы участием в проектировании и производстве российского беспилотника. В пресс-релизе минфина США отмечается, что ограничительные меры приняты за "участие в разработке и производстве беспилотного летательного аппарата "Гарпия" дальнего действия".

24 сентября "Большая семерка" заявила о планах продолжить давление на Россию, расширив уже существующий пакет санкций и экономических мер. Страны G7 также заявили о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.