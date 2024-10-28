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Япония направит Украине помощь за счет доходов от российских активов

Япония направит Украине 471,9 миллиарда иен (около 3,1 миллиарда долларов) за счет доходов от российских активов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Япония направит Украине помощь за счет доходов от российских активов
© globallookpress.com
«Правительство Японии предоставит кредит в размере 471,9 млрд иен в рамках поддержки Украины со стороны стран «Большой семерки» (G7), используя замороженные активы России», — говорится в материале.

Ранее страны G7 договорились о деталях предоставления Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов. В совместном заявлении лидеров «Большой семерки» указано, что займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.

Экономика