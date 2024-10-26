В Исландии 4-дневная рабочая неделя вызвала рост экономики на 5%

Исландия опередила большинство европейских стран по темпу экономического роста после общенационального введения сокращенной рабочей недели без потери заработной платы. Об этом сообщается в исследовании двух аналитических центров, передает CNN.

Сейчас более 50% работников Исландии трудятся по сокращенному рабочему графику, включая четырехдневную неделю. Исландские профсоюзы договорились (зачастую в суде) с работодателями о сокращении рабочего времени для десятков тысяч своих членов по всей стране. В итоге в прошлом году в Исландии наблюдался быстрый экономический рост, а уровень безработицы стал одним из самых низких в Европе.

Об этом заявили в британском The Autonomy Institute и Исландской ассоциации за устойчивость и демократию (Alda).

«Это исследование демонстрирует реальную историю успеха: в Исландии стали широко распространены более короткие рабочие часы… и экономика выросла по ряду показателей», — заявил исследователь Alda Гудмундур Д. Харальдссон.

Ученые обнаружили, что производительность труда осталась прежней или улучшилась у большинства работников. При этом их благополучие «резко» возросло по целому ряду показателей: уровень стресса и выгорание, здоровье, баланса между работой и личной жизнью.

Согласно последнему докладу МВФ «Перспективы развития мировой экономики», опубликованному на этой неделе, в 2023 году экономика Исландии выросла на 5%. Это второй по темпу роста показатель среди богатых европейских экономик (после Мальты). До этого средний темп роста исландской экономики составлял 2%.

Однако МВФ прогнозирует существенное замедление экономического роста в Исландии в 2024 и 2025 году.

Летом 2023 года 49% россиян выступили за сокращение рабочей недели до четырех дней. На этой неделе в Конфедерации труда России заявили, что укороченная рабочая неделя не будет эффективной в РФ.