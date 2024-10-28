ЦБ готовит новые меры борьбы с инфляцией

Банк России готовит новые меры борьбы с инфляцией. В минувшую пятницу ему удалось обсудить важные вопросы воздействия ключевой ставки на различные сектора экономики и необходимость применения новых регулятивных мер, пишет «Коммерсант».

Регулятор пришел к выводу, что повышение цен в России – следствие дефицита предложения. Он сфокусировался на адаптации инструментов монетарной политики.

Зампред банка Алексей Заботкин, чьи слова передает издание, отметил, что в стране будет наблюдаться раскручивающаяся спираль ажиотажного спроса. Он пояснил, что люди будут пытаться застраховаться от инфляционных потерь, покупая все, начиная от гречки и заканчивая квартирами. Следовательно, сейчас важно принять дополнительные меры для контроля спроса и предложения на рынке, считают в ЦБ.

Как отмечается, в настоящее время регулятор обсуждает потенциальное введение противорисковых ограничений в корпоративном секторе для предотвращения инфляционных рисков.

ЦБ повысил ключевую ставку до максимального значения в истории РФ

Регулятор решил повысить прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%. Банк России уточнил, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.

Напомним, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу до 21% годовых.