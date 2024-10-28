Экс-министр экономики РФ предупредил о последствиях высокой ставки ЦБ

Далеко не каждый бизнес способен брать кредиты по ставке выше 20%, а в ряде случаев и 30%, отметил в эфире НСН Андрей Нечаев. Высокая ставка Центробанка в 21% может привести к «сворачиванию» деятельности малого и среднего бизнеса, чего нельзя сказать про госкомпании, заявил экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в разговоре с НСН.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в декабре ключевая ставка может вырасти до 23%. По ее словам, одним из ключевых аргументов в пользу повышения ставки стало отсутствие признаков замедления инфляции. На этом фоне глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация может остановить экспорт высокотехнологичной продукции из-за высокой ключевой ставки. По его словам, сегодня стоит вопрос либо прекращения экспорта самолетов, средств ПВО, кораблей и другой высокотехнологичной продукции «Ростеха», либо «необходимо что-то предпринимать». Нечаев отметил, что госкомпаниям не грозит банкротство.

«Далеко не каждый бизнес способен брать кредиты по ставке выше 20%, а в ряде случаев и 30%. Естественно, сильно пострадает и ипотека. Но другое дело, что это касается в основном частного бизнеса. Потому что госкомпании сейчас связаны с оборонным комплексом, получают большой госзаказ. Плюс там есть так называемый субсидированный (кредит – ред. НСН) по более низкой ставке, чем обычная ставка коммерческого банка. Беда состоит в том, что хотят таким образом бороться с инфляцией, но меры его (Банка России – ред. НСН) воздействия распространяются только на часть экономики. Малый бизнес, средний бизнес оказывается в наихудшем положении. Возможно, не всегда будет банкротство, но какое-то сворачивание деятельности предвидится», – сказал Нечаев.

По его мнению, такими темпами Россия может вернуться к государственной экономике, в которой все виды экономических ресурсов, факторов производства и денежных средств находятся в государственной собственности, в распоряжении и ведении госорганов власти.

«У нас и так уже госкомпании больше 70% ВВП дают… Так вот постепенно вернемся к государственной экономике. Сейчас рост идет в значительной степени за счет наращивания оборонных расходов… Но это не может продолжаться бесконечно, потому что это как раз один из главных факторов инфляции. Люди на этих предприятиях доходы получают, их смежники зарплату получают, а на потребительском рынке ничего не добавляется. Потому что ракета выстрелила и все: формально ее производство вошло в ВВП, но потом все это сгорело. И плюс, повторяю, ничего не добавилось на потребительском рынке, что, собственно, и создает дополнительное давление на рост потребительских цен», – добавил собеседник НСН.

Ранее финансист, профессор ВШЭ Евгений Коган в разговоре с «Радиоточкой НСН» сравнил рекордно высокую ключевую ставку ЦБ в 21% с «ядерным ударом» по экономике России.