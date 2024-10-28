США предсказали рост инфляции после выборов

Инфляция в США может вырасти после президентских выборов в ноябре 2024 года. Такой прогноз со ссылкой на экономистов опубликовала The Wall Street Journal (WSJ).

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Штаты два с половиной года активно боролись с инфляцией, подчеркивает издание. Эти усилия принесли свои плоды: благодаря высокой ключевой ставке и притоку рабочих рук рост цен на товары замедлился.

Дальнейшая ситуация зависит от мер, которые будет предпринимать следующий президент США, говорят аналитики. На эту должность, напомним, претендуют представитель Республиканской партии Дональд Трамп и член Демократической партии США Камала Харрис.

Оба кандидата высказываются в пользу стимулирования роста экономики, поэтому инфляция вряд ли снизится еще больше, подчеркивает WSJ. Но экономисты беспокоятся, что некоторые инициативы, анонсированные Трампом, могут снова способствовать росту цен на товары и услуги. Среди таких мер они называют введение пошлин на импортные товары, депортацию рабочих и воздействие на ФРС с целью снижения ключевой ставки.

Ранее Соединенным Штатам предсказали рост уровня безработицы. По мнению экспертов, опрошенных изданием Bloomberg, в 2025 году она может разогнаться до 4,4 процента (в августе текущего года она находилась на уровне 4,2 процента — прим. «Ленты.ру»), но в 2026 снова снизится.