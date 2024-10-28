Япония направит Украине помощь за счет доходов от российских активов

Японские власти направят Украине $3 млрд за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет агентство Kyodo. RT на русском

«Правительство Японии выделит Украине три миллиарда долларов», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это произойдет в рамках кредита от «Группы семи» на 50 миллиардов долларов, финансируемого за счет замороженных российских активов. Ura.Ru

Ранее страны G7 договорились о деталях предоставления Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов. В совместном заявлении лидеров «Большой семерки» указано, что займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России. Lenta.ru