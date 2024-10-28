Британия расширила антироссийский санкционный список

Великобритания ввела ограничительные меры против Агентства социального проектирования (АСП), АНО "Диалог" и группы компаний "Структура" в рамках очередных антироссийских рестрикций. Об этом свидетельствует обновленный санкционный список на сайте правительства Соединенного Королевства.

Также под ограничения, предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, подпали директор АСП и "Структуры" Илья Гамбашидзе, программный директор АСП Андрей Перла и генеральный директор "Структуры" Николай Тупикин.