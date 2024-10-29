США ввели запрет на сделки с полупроводниками и ИИ

Власти США ввели запрет находящимся в стране лицам проводить сделки, связанные с квантовыми технологиями, полупроводниками и искусственным интеллектом с представителями ряда стран, включая Китай. Об этом указано в пресс-релизе американского Минфина.

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«Сегодня министерство финансов опубликует окончательное правило для применения исполнительного указа президента [США Джо] Байдена 14105 от августа 2023 года об инвестициях США в отдельные технологии, относящиеся к национальной безопасности, а также продукцию в странах, вызывающих беспокойство», — указано в сообщении.

Отмечается, что находящиеся в США лица должны будут уведомлять Минфин об операциях, в которых присутствуют новейшие технологии.

Ранее ураган «Хелен» разрушил инфраструктуру и затопил шахты в американском городе Спрус-Пайн. Полупроводниковая промышленность может столкнуться с серьезным кризисом, после того как стихия остановила работу двух шахт, где добывают более 80 процентов мирового объема высокочистого кварца.