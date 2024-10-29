Стоимость биткоина поднялась до $70 тысяч впервые с 29 июля

Курс биткоина взлетел выше $70 тысяч во время торгов, достигнув пика в 01:07 мск 29 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торговой платформы Binance.

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При этом к 01:49 мск рост замедлился, и криптовалюта закрепилась на уровне $69,812 тыс. По мнению экспертов, одной из основных причин роста курса биткоина являются ожидания новых экономических стимулов в Китае. Власти страны надеются восстановить банковский сектор, вливая в него ликвидность. Часть этого капитала может быть направлена на рынок цифровых активов.

До этого финансист Наталья Вдовина заявила, что биткоин может вырасти до $1 млн за единицу в течение 10 лет. Биткоин - это децентрализованная криптовалюта, работающая на базе блокчейн-технологии. Любой пользователь, участвующий в системе, может "добывать" (эмитировать) новые монеты, создавая новые блоки системы. Идея биткоина была представлена в ноябре 2008 года анонимным автором (возможно, группой авторов), известным под псевдонимом Сатоси Накамото. В последние годы криптовалюта набирает популярность. Эмиссия биткоина ограничена, и большая часть монет уже "добыта".