Путин заявил об острой нехватке одного вида специалистов

В России остро не хватает специалистов рабочих профессий. Об этом во время выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

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По словам главы государства, для повышения престижа и популярности подобных профессий необходимо налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями. Он также выразил надежду, что профсоюзы примут самое активное участие в решении этого вопроса.

Также в рамках выступления Путин высказался о необходимости улучшения условий труда в стране. Ключ к повышению эффективности производства находится в доходах сотрудников. Россия должна стать «экономикой высоких зарплат», подчеркнул он.

Путин также анонсировал эксперимент по новой, «более справедливой» системе оплаты труда бюджетников. Ее начнут испытывать в регионах уже в 2025-м. С 2027 года систему распространят на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах страны, включая здравоохранение.