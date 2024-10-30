Стоимость золота установила новый рекорд, преодолев отметку в 2,8 тысячи долларов, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex.

К 9:41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 19,1 доллара, или на 0,69 процента, — до 2800,2 доллара за тройскую унцию. Через несколько минут она повысилась до 2801,5 доллара.

К 10:00 мск рост немного затормозился. Стоимость упала до 2799,5 доллара.

Предыдущий рекорд на бирже Comex наблюдался во вторник во второй половине дня. Тогда золото подорожало до 2783,95 доллара за унцию.

Ранее в Минфине России назвали золото надежным инструментом долгосрочных инвестиций. Там отметили, что при достаточных объемах сбережений можно хранить в нем 10%.