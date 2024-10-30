Оценены шансы БРИКС создать альтернативу доллару

Американский доллар еще долгое время будет оставаться ведущей мировой валютой — по крайней мере до тех пор, пока США будут сохранять позиции технологического лидера. Об этом заявил экономист Евгений Коган. Его процитировала «Российская газета».

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Отвечая на вопрос о том, смогут ли страны БРИКС создать полноценную альтернативу доллару как главному инструменту мировых инвестиций, он заявил, что в обозримом будущем это едва ли получится. Вдобавок лидерское положение Соединенных Штатов может укрепиться еще сильнее по мере развития искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Те страны, которые попытаются противостоять этому, подвергнутся санкциям. Впрочем, по мере того как США будут диктовать условия всем остальным, мир будет искать альтернативу доллару. И такая будет постепенно появляться.

Коган не исключил того, что финансовая система будущего окажется основана на цифровых активах, которые к тому же будут подкреплены золотом.

Кроме того, он заметил, что после Второй мировой войны западная экономика во многом развивалась за счет кредитного стимулирования потребления. Однако сегодня эта конструкция начала сбоить.

«Колоссальные долги грозят опрокинуть этот мир», — считает Коган.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил о шансах стран БРИКС создать платежную систему, альтернативную SWIFT, а значит, и доминирующим нынче доллару и евро. Парламентарий обратил внимание, что Китай превратился в развитое государство, однако его валюта нигде не котируется.