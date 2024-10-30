Украинский чиновник задекларировал состояние суммой $62 млн наличными

Начальник отдела областной Государственной казначейской службы Игорь Вериге задекларировал состояние суммой $62 млн наличными. Об этом сообщают «Известия».

Украинский чиновник владеет таким состоянием вместе с супругой, отмечает издание. Наследство в виде золотых слитков и иностранной валюты он получил от родителей, свидетельствуют данные исправленной декларации за 2023 год, пишет издание.

«Кроме того, мужчине принадлежат драгоценные металлы на 38 млн гривен», - говорится в публикации.

Ранее РИА Новости сообщило, что бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России миллионы рублей. Отмечалось, что бывший чиновник задолжал в РФ 5 миллионов 750 тысяч 12 рублей. Долг значится за ущерб, причиненный физическим или юридическим лицам.