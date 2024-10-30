«Достаточно сильно ходит». Решетников – о динамике курса рубля

За последнее время курс и курсообразование рубля стали очень волатильны в связи с отсутствием биржевых торгов из-за западных санкций. В результате котировки национальной валюты сейчас «достаточно сильно ходят», заявил глава Министерства экономического развития (Минэка) Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что после ввода властями США и Великобритании санкций в отношении Московской биржи руководство российской площадки вскоре объявило о приостановке торгов ведущими мировыми валютами. Речь тогда шла о долларах и евро. В свою очередь, Центробанк (ЦБ) объявил о прекращении операций с гонконгскими долларами. В начале октября на Мосбирже прекратились торги британскими фунтами стерлингов.

Все эти факторы, по словам Решетникова, в итоге привели к резкому снижению емкости российского валютного рынка и стали «вызовом» для отечественных банков.

«Конечно, любые крупные покупки или продажи [валюты] — такой вызов для банков. И поэтому курс достаточно сильно ходит», — посетовал Решетников.

Однако даже столь непростая ситуация, добавил он, не является поводом для пересмотра среднегодового прогноза курса рубля. Минэк не будет пересматривать его и сохранит на уровне 96 рублей за доллар с учетом фактора сильной волатильности нацвалюты. Еще несколько месяцев назад курс доллара находился в коридоре 91-92 рублей, напомнил он. Но и тогда министерство не собиралось менять среднегодовой курс нацвалюты, резюмировал глава ведомства.

После ввода санкций против Мосбиржи для расчетов по контрактам на срочном рынке российской торговой площадки стали использовать официальный курс доллара от ЦБ. Ранее российский регулятор повысил курс американской валюты на 30 октября до 97,33 рубля, а евро — до 105,4 рубля.