В Кремле прокомментировали разрешение США на сделки с банками РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что США занимают достаточно прагматическую позицию в том, что касается торгово-экономических интересов Вашингтона.

Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал новость о том, что Минфин США разрешил проводить сделки в российскими банками.

«В целом США занимают достаточно прагматическую позицию в том, что касается их торгово-экономических интересов», — пояснил Песков.

По его словам, в Вашингтоне без колебаний принимают выгодные им решения, когда они соответствуют экономическим интересам Америки.

До этого ТАСС сообщало, что страны «Большой семерки» (G7) собираются увеличить санкционное давление в отношении нефти из России. Это следует из заявления глав минфинов и управляющих центральными банками G7, сделанное по итогам их совместного заседания.

На прошлой неделе газета Financial Times написала, что двухпартийная коалиция в конгрессе США призвала администрацию президента страны Джо Байдена ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли России.