В ЦБ рассказали о работе по возврату заблокированных активов РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о ведении в стране работы по возврату заблокированных активов РФ. Соответствующей информацией она поделилась в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

Председатель ЦБ отметила, что вынуждена ответить так, как отвечала ранее. По ее словам, раскрытие деталей в публичном поле этой работы приведет к негативным последствиям.

Напомним, что Евросоюз и США в рамках санкций заблокировали активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Также против России были введены 14-ть пакетов санкций ЕС, включающие в том числе и эмбарго на поставки нефти, ограничения транзита СПГ через европейские порты и меры против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений.

Первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявлял, что Евросоюз направил €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России на поставки военной техники и боеприпасов Украине. В своем заявлении, которое опубликовала пресс-служба ЕК, он подчеркнул, что первый транш «непредвиденных доходов от российских активов» был проведен.