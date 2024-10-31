Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что основной барьер для развития экономики России – дефицит кадров, а не цена кредитов или недостаток производственных мощностей, при этом спрос на оборудование в машиностроении остается высоким.

Дефицит кадров является основным барьером для развития экономики России, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в Госдуме, пишет ТАСС. Она отметила, что финансовое состояние большинства компаний стабильно, однако для преодоления кадрового дефицита необходимо повышать производительность труда. Набиуллина подчеркнула, что именно нехватка сотрудников, а не стоимость кредитов или недостаток мощностей, ограничивает экономический рост.

Набиуллина также указала на проблемы с производственными мощностями в некоторых отраслях. В частности, в машиностроении почти не осталось свободного оборудования, даже устаревшего, что связано с высоким спросом. Это, в свою очередь, приводит к активным инвестициям в машиностроительный комплекс, которые значительно увеличились.

Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике

Несмотря на стимулирование инвестиций, обновление и расширение производственных мощностей требует времени. Глава ЦБ подчеркнула, что отрасли сталкиваются с необходимостью модернизации, но это процесс не быстрый. Таким образом, решая проблемы с кадрами и производственными мощностями, Россия может добиться устойчивого экономического роста.