В Венгрии заявили о получении рекордного объема газа из России

Венгрия получила в этом году из России рекордный объем газа по трубопроводу "Турецкий поток" в размере 6,2 млрд куб. м. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Глава венгерского МИД отметил, что они обсудили вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами.

"Безопасность и конкурентоспособность энергоснабжения Венгрии по-прежнему гарантированы благодаря разумному сотрудничеству с Россией", - сказал Сийярто в выступлении из Минска, которое транслировал телеканал М1.

Он заявил, что в этом году по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию в Венгрию из России поступило 6,2 млрд кубометров природного газа. "Это самый большой объем газа на сегодняшний день" в ежегодном исчислении, подчеркнул министр.