Стоимость российских облигаций упала до исторического минимума

В ходе торгов на Мосбирже в четверг, 31 октября, индекс российских корпоративных облигаций RUCBCPNS упал до 86,23 пункта, что стало самым низким уровнем за все время. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Предыдущий абсолютный минимум — 86,26 пункта — был достигнут в марте 2022 года на фоне введения западных санкций после начала боевых действий на Украине и резко возросшей неопределенности по поводу состояния фондового рынка в России.

Также обновил минимум с 2009 года индекс российских гособлигаций RGBI, он опустился до 96,42 пункта. Ниже в российской истории результат был только во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Ранее аналитики предупредили, что на фоне рекордного роста ключевой ставки Банка России, которую регулятор обещает сохранить на сверхвысоком уровне и в следующем году, на рынке ожидаются массовые дефолты. В первую очередь речь идет о компаниях третьего эшелона, то есть самых рискованных облигаций, но под угрозой и второй эшелон. Процесс может начаться уже до конца года.

Вместе с тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина, объясняя свои действия в Госдуме, подчеркнула, что без жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) обуздать инфляцию не выйдет, а попытка поднять экономику с ней приведет к несравненно более худшим последствиям, чем проблемы отдельных компаний. Она подчеркнула, что ситуация сложилась беспрецедентная.