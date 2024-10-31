В ФТС не исключили, что товарооборот России превысит $700 млрд

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин в эксклюзивном интервью RT рассказал, на какой уровень товарооборота Россия может выйти по итогам 2024 года.

«Я думаю, что, если мы превысим значение $700 млрд и 1 млрд т, это будет хороший год», — сказал он.

Ранее торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев рассказал, что по итогам восьми месяцев этого года товарооборот между странами увеличился примерно на 26%.