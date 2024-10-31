В ФТС назвали Китай главным торговым партнером России

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин в эксклюзивном интервью RT рассказал, что Китай является главным торговым партнёром России.

«Первое место традиционно уже много лет занимает Китай, но в последние годы его доля, конечно же, сильно увеличилась. Сейчас это уже 34% в нашей внешней торговле», — сказал он.

По его словам, на втором месте находится Индия (9%). Следом идут Турция (8%), Белоруссия (8%) и Казахстан (6%).

Ивин подчеркнул, что в десятку крупнейших торговых партнёров России входят все страны ЕАЭС, а также Республика Корея, Германия и Италия.

Ранее в ФТС не исключили, что товарооборот России превысит $700 млрд в 2024 году.