В МИД РФ рассказали о перспективах сотрудничества России и Турции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet рассказал, от чего будут зависеть перспективы сотрудничества Москвы и Анкары.

По словам российского министра, перспективы сотрудничества двух стран будут зависеть от того, будут ли в скором времени найдены взаимоприемлемые решения проблем в торговле, так как США пытаются помешать сотрудничеству Москвы и Анкары в этой сфере.

"США стараются ограничить возможности иностранных партнеров, заинтересованных в торговле с Россией. К сожалению, Турция - не исключение", - поделился Лавров.

Он также добавил, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению. По словам Лаврова, по объему ВВП по паритету покупательной способности Россия вышла на четвертое место в мире и первое место в Европе. Также в РФ отмечается самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира - 2,4%.

До этого глава минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил газете Milliyet, что центр торговли газом в Стамбуле в рамках совместного проекта турецкой Bota и российского "Газпрома" будет создан в 2025 году.