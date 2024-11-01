Поставки российского дизеля за рубеж рекордно обвалились

Экспорт российского дизельного топлива в октябре, по предварительным оценкам, составил 685 тыс. баррелей в сутки (б/с), что на 15% ниже показателя сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.

Объем поставок упал до минимума с октября 2020 года. Тогда в условиях пандемии экспорт рухнул до 600 тыс. б/с.

В 2024-м минимальный вывоз дизеля фиксировался в августе и составил 730 тыс. б/с. При этом в начале года значение было 1,2 млн б/с.

Вывоз дизеля упал из-за снижения объемов нефтепереработки в стране до рекордно низких за два года 5,1 млн б/с. Такая динамика связана с затягиванием ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Главным покупателем российского дизеля по-прежнему остается Турция с долей 44% от общего объема поставок топлива из РФ на внешний рынок. Второе место занимает Бразилия.

В начале октября сообщалось, что власти РФ рассматривают запрет на вывоз дизеля из страны.