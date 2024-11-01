Рост производства и потребления мороженого в России привел к дефициту сливок, что спровоцировало скачок цен на сливочное масло, заявил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Его слова приводит Ura.ru.

«Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%. Это одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация», — рассуждает эксперт.

Дополнительный спрос на сливки также создало производство сыров и продуктов для потребления в кафе и гостиницах, добавил Белов.

На сколько в России подорожало сливочное масло

Стабилизировать цены на сливочное масло на российском рынке можно за счет увеличения импорта товара, отмечают экономисты. РФ уже договорилась о закупках продукции из Турции. Поставки начались с 27 октября.