Сохранившаяся после диверсии ветка «Северного потока» может быть запущена в случае наличия соответствующего желания со стороны Германии, сказал в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

Он объяснил, что на данный момент этого не происходит из-за жесткой позиции Вашингтона.

«США всегда были против поставок газа из Советского Союза или России в Европу, поскольку это укрепляло регион и усиливало конкуренцию Евросоюза на мировых рынках. И какой бы ни был президент в Штатах, он всегда будет следовать этой логике», — подчеркнул политик.

Он напомнил, что, даже несмотря на взрыв «Северного потока», одна ветка сохранилась, газ по ней может быть пущен в любой момент. Но для этого нужна воля Германии, которая на данный момент ограничена жесткой позицией Вашингтона.

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«Технически начать подавать газ можно. Но Германия боится, хотя, судя по всему, пытается вести какие-то переговоры с США, но безрезультатно. К сожалению, время сильных политиков в стране прошло, а нынешние способны только на комплиментарные жесты в адрес Штатов, — считает Климов. — В любом случае мяч на стороне Западной Европы. Хотят газ по приемлемым ценам и устойчивым графикам — это возможно. Хотят разориться в угоду США — пожалуйста».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» готов немедленно запустить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока», если Германия согласится покупать газ.