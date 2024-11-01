Названа причина неспособности юаня заменить доллар

В настоящее время Китай не проявил готовности к тому, чтобы превратиться в эмитента основной резервной валюты. Об этом заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировала газета Le Monde.

© Lenta.ru

По ее словам, именно по этой причине не приходится ждать, что юань в ближайшее время сможет заменить доллар в качестве основной резервной валюты. Впрочем, она признала, что КНР готовится к такому развитию событий.

«Я, вероятно, не увижу, как юань вытеснит доллар в течение всей оставшейся жизни», — подчеркнула 68-летняя Лагард.

Ранее появилась информация о том, что китайская валюта начала терять позиции в мировых платежах. В первый месяц осени было отмечено рекордное снижение.

По итогам августа доля юаня в международных платежах сократилась с 4,74 процента до 4,69 процента. На тот момент юань занимал четвертое место.