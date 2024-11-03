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Кандидат в канцлеры ФРГ высоко оценил пакет экономических мер министра финансов

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц высоко расценил пакет мер вывода экономики страны из кризиса, предложенный министром финансов Кристианом Линднером (Свободная демократическая партия), и отметил, что некоторые пункты совпадают с предложениями ХДС/ХСС.

Экономический план Линднера, по словам Мерца, содержит идеи, часть из которых была дословно заимствована из предложений, внесенных фракцией ХДС/ХСС в Бундестаге в последние два года. "Можно обсуждать детали, но предложения идут в правильном направлении. В целом они направлены на усиление конкурентоспособности нашей экономики и, следовательно, экономической политики, ориентированной на предложение", - приводит слова Мерца агентство DPA.

Необходимо сделать больше, чем просто углублять спор в правительстве Германии о правильном курсе экономической политики, чтобы спасти компании и сохранить рабочие места, считает политик. "И как это почти всегда происходило в последние годы, когда дело доходило до директивных решений: действительно ли канцлер Германии имеет свое мнение о всех этих вопросах?" - продолжал Мерц. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не прокомментировал последний документ Линднера по экономической политике.

В свою очередь главный советник главы Минфина Ларс Фельд заявил в интервью газете Handelsblatt, что правящая в ФРГ коалиция "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) может быть сохранена, если входящие в нее партии пойдут на уступки. Он полагает, что компромисс должен быть найден в сферах социальной и климатической политики и рынка труда.

В последнее время все чаще появляются сообщения об углублении разногласий внутри правящей коалиции. Неразрешенные споры в "Светофоре" по вопросам бюджета, экономической политики и миграционного контроля уже несколько дней провоцируют слухи о том, что СвДП может досрочно выйти из коалиции.

1 ноября министр финансов представил проект вывода экономики ФРГ из кризиса, который может привести к углублению разногласий внутри правящей коалиции и в конечном итоге поставить под угрозу ее существование. В 18-страничном документе Линднер фактически предлагает меры, которые прямо противоречат тому, за что высказываются другие партнеры по коалиции. Часть политиков Германии уже выступил за проведение досрочных выборов.

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