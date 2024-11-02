Дипломат рассказал о торгово-экономических отношениях России и США

Торгово-экономические отношения России и Соединенных Штатов никогда не были ровными. На текущий момент нишу СЩА в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, рассказал замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД Владимир Миловидов, пишет РИА Новости.

«Знаете, что касается торгово-экономических отношений РФ и США, их ровными не назовешь», — отметил он.

По его словам, в определенное время Россия экспортировала в Штаты нефть и нефтепродукты, уран, золото, драгоценные металлы. Был «достаточно большой экспорт алюминия, пока в 2018 году Дональд Трамп не ввел пошлины», уточнил дипломат.

Американский импорт, заметил Миловидов, «всегда существенно отставал от нашего экспорта в США, но были периода роста импорта услуг, особенно финансовых». Однако ведущими торговыми партнерами России, как в части экспорта, так и импорта были страны Европы, стремительно росла торговля с Китаем. Сейчас освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что США, Германия, Литва и Финляндия оказались среди тех недружественных государств, которые особенно зависят от российского минерального сырья. Выяснилось, что в 2023 году наибольшую нужду за границей испытывали в российском алюминии, который приобретали сразу 37 стран.

В свою очередь, сенатор Стив Дэйнс призвал запретить импорт в США критически важных минералов из России. К их числу он отнес медь, никель, палладий, платину, родий, рутений. По его словам, разрешая покупку этих товаров в России, Белый дом создает условия для сокращения рабочих мест в Монтане.