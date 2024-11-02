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В России решили продлить действие пилотного проекта tax free

Действие пилотного проекта возврату НДС иностранцам при вывозе за пределы ЕАЭС приобретенных в России товаров (tax free) продлено Правительством РФ. Оно будет действовать до 31 декабря 2027 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

В России решили продлить действие пилотного проекта tax free
© РИА Новости

Как ожидается, принятая мера положительным образом отразится на увеличении занятости в ряде сфер. Речь идет, в частности, о розничной торговле, туристической индустрии, а также производстве отдельных товаров, которые пользуются спросом у туристов.

Систему tax free запустили в России чуть менее 7 лет назад. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Минпромторг отмечал, что, согласно международному опыту, «tax free способствует росту продаж товаров - как попадающих под ее действие, так и не попадающих - за счет общего увеличения привлекательности шоппинга в стране и росту объема оказываемых услуг».