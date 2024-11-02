В «Газпроме» рассказали о рекордном оперативном резерве газа к зиме

В российской энергетической компании «Газпром» рассказали о рекордном объеме оперативного резерва газа к зиме.

Как сообщили в компании, с 1 ноября 2024 года «Газпром» проводит отбор из подземных газовых хранилищ, в которых был создан оперативный резерв ресурса. Его объем составил рекордные 73,034 миллиарда кубометров.

«Это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли. Традиционно, высокий уровень запасов в ПХГ позволяет компании успешно справляться с сезонными колебаниями спроса. Например, при резких похолоданиях “Газпром” имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям», — сообщили в компании.

Ранее стало известно, что в октябре Евросоюз увеличил импорт газа из России.