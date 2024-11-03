В России прокомментировали предложение о предельных розничных ценах на продукты

Правительство России не считает нужным вводить предельные розничные цены на продукты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Необходимости в таком нововведении не увидели в Минсельхозе, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе России. «Российские власти не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен или надбавок на социально значимые продукты питания, которые подвержены риску роста стоимости», — говорится в материале.

Вместо этого власти планируют расширить перечень продовольственных товаров, в отношении которых магазины смогут самостоятельно ограничивать наценки. Также правительство намерено координировать информационную политику, касающуюся цен на продукты, чтобы исключить негативные последствия для рынка.