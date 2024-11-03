В России не будут вводить предельные розничные цены на продукты

Российские власти не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен или надбавок на социально значимые продукты питания, которые подвержены риску роста стоимости. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол совещания по ценам на продукты, состоявшегося на прошлой неделе в правительстве РФ.

По данным агентства, такой позиции придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России. Вместо установления предельных розничных цен ведомства планируют совместно с ритейлерами и профильными союзами организовать работу по расширению перечня продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки.

Вместе с тем, ведомства договорились координировать информационную политику в отношении цен на продукты питания, чтобы избежать возможных негативных последствий для рынка.

В середине октября агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщало, что российские власти предпринимают шаги по стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. Отмечалось, что ведомство наращивает импорт этого продукта из дружественных стран и ведет мониторинг отпускных цен.