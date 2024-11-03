Названа страна, нарастившая покупки газа у РФ до исторического максимума

Объемы поставок природного газа из России в Грузию за первые три квартала 2024 года выросли до исторического максимума, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы. По итогам января-сентября суммарный импорт составил $90,1 млн (более 8,7 млрд рублей). Этот показатель на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, что стало максимальным объемом торговли за все время ведения статистики.

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Так, в сентябре закупки составили $589,8 тысячи (свыше 57 млн рублей), что в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года. В общей сложности по итогам 2023 года Грузия купила России газ на сумму $110,3 млн (около 10,7 млрд рублей). Отмечается, что с 2020 года республика покупала сырье только у РФ и Азербайджана. В этом году импорт из Азербайджана составляет $160,2 млн (15,6 млрд рублей).

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Депутат Государственной думы Яна Лантратова ранее заявила, что в отношениях между Россией и Грузией наблюдается положительная динамика, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей. Парламентарий выразила уверенность, что данный тренд будет развиваться в дальнейшем. По ее мнению, Грузия является рациональным государством, которое развивает взаимодействие со всеми региональными и внерегиональными игроками, тем самым поддерживая баланс сил на Кавказе.

До этого в России оценили запасы газа на Украине. «Газпром» сообщил, что Украина накопила минимальный объем голубого топлива в подземных газовых хранилищах для начала сезона отбора за всю историю. Сейчас в украинских ПХГ всего 12,7 млрд кубометров газа с учетом буферного обмена.