Страны ОПЕК+ решили продлить сокращение добычи нефти до конца декабря

Восемь стран ОПЕК+ — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — продлили решение о добровольном сокращении добычи нефти до конца декабря текущего года.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Согласились продлить добровольные корректировки производства на 2,2 млн баррелей в день <...> до конца декабря 2024 года», — указано в пресс-релизе.

Ранее в Минэнерго России заявили, что Москва сохраняет полную приверженность соглашению ОПЕК+.