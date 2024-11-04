Грузия установила рекорд по импорту российского пива

Грузия заплатила рекордные деньги в период с января по сентябрь 2024 года за пиво российского производства, сумма составила 1,7 миллиона долларов, что на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные грузинской статистической службы.

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«Объемы импорта достигли рекордных 1,7 млн долларов», — говорится в документа службы, данные приводит РИА Новости.

В этом году грузинские закупки российского пива практически сравнялись с общим объемом импорта за весь 2023 год, когда они составили 1,8 миллиона долларов. Однако в сентябре Тбилиси заметно сократил объемы покупок, снизив их в 1,9 раза по сравнению с августом — до 143 тысяч долларов. Также импорт в сентябре оказался на уровне в 1,6 раза ниже, чем в сентябре прошлого года.

По итогам девяти месяцев 2024 года Россия заняла второе место по объемам поставок пива в Грузию, уступив лишь Германии, чей импорт составил 4,6 миллиона долларов. В пятерке лидеров также оказались Турция с 1,5 миллиона долларов, Чехия с 1,1 миллиона и Мексика, чьи поставки достигли 845,7 тысячи долларов. В целом суммарный объем импорта пива в Грузию за девять месяцев 2024 года составил 13,6 миллиона долларов, подчеркивая интерес граждан к данному напитку на фоне меняющихся экономических реалий.

Ранее стало известно, что российским производителям грозят серьезные трудности в удовлетворении текущего спроса из-за возможной заморозки инвестиционных проектов в пивоваренной сфере и смежных областях на общую сумму 33,5 миллиарда рублей в 2025 году. Как сообщает Ассоциация производителей пива, солода и напитков, основной причиной станет резкое увеличение акцизов на пиво, запланированное в проекте федерального бюджета на предстоящие годы.