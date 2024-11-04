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Украина подписала соглашение с Всемирным банком на сумму почти $600 млн

Правительство Украины заключило соглашения с Всемирным банком о предоставлении почти $600 млн, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Украина подписала соглашение с Всемирным банком на сумму почти $600 млн
© РИА Новости

Он уточнил, что средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, содействие «зеленому» переходу, улучшение бизнес-среды и цифровизацию.

Шмыгаль добавил, что общая сумма программы, в рамках которой были подписаны соглашения, превышает $1 млрд и будет действовать до 2027 года.

Однако премьер-министр не уточнил, будут ли средства предоставлены в виде кредита или безвозмездно, передает «Радиоточка НСН».

Экономика
Денис Шмыгаль
Правительство Украины
Всемирный Банк