Украина подписала соглашение с Всемирным банком на сумму почти $600 млн

Правительство Украины заключило соглашения с Всемирным банком о предоставлении почти $600 млн, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, содействие «зеленому» переходу, улучшение бизнес-среды и цифровизацию.

Шмыгаль добавил, что общая сумма программы, в рамках которой были подписаны соглашения, превышает $1 млрд и будет действовать до 2027 года.

Однако премьер-министр не уточнил, будут ли средства предоставлены в виде кредита или безвозмездно, передает «Радиоточка НСН».