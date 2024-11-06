Силуанов рассказал о финансовых войнах России

Россия ведет финансовые войны с недружественными странами, которые обложили страну санкциями.
Об этом заявил на марафоне "Знание" министр финансов Антон Силуанов.
"Сейчас, кстати говоря, знаете, у нас большие испытания на фронте. Специальная военная операция. Это большое испытание для страны. Но помимо этого мы ведем и финансовые войны. Банки иностранные не работают с нами, я имею в виду из западных стран. Расчеты в иностранных валютах не ведутся, нам закрыли платежи с другими странами и компаниями. Это ли не финансовая война?", - сказал Силуанов.
По его словам, Россия оказалась готова к таким испытаниям.
"Наши финансы оказались устойчивы и крепки к такого рода потрясениям. Да, обложили кучей санкций, но тем не менее зарплату мы получаем. Экономика работает. И темп роста экономики выше мировых. Это очень круто!", - отметил министр.
Он также добавил, что до сих пор многие страны зависят еще от внешних организаций.
"Мы все это проходили в 80-е годы, когда [Международный] валютный фонд, давая нам деньги, выставлял еще и целый ряд политических [условий]. Нужно нам это? Нет. И поэтому сегодня мы с вами проводим независимую финансовую политику и делаем то, что нам нужно, нашей стране. Вот это самое главное", - подчеркнул Силуанов.