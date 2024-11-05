Услуги Деда Мороза и Снегурочки подорожали в Москве

В Москве резко выросла стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки. Цена поднялась на 38% год к году, сообщает «МК».

В настоящее время средний чек за час теперь составляет 10 тысяч рублей. Стоимость визита сказочной пары в Москве начинается от 8900 рублей.

«Если звать волшебника в гордом одиночестве, он может попросить 5-14 тысяч в зависимости от того, сколько детей его ожидают», - говорится в публикации.

Также подчеркивается, что самое востребованное время для актеров - с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января. В этот диапазон времени цена составит 50 тысяч рублей.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что стоимость новогодних елок в этом году окажется выше, чем в прошлом. В 2024-м товар обойдется в 1,2–1,5 тыс. руб. за метр, тогда как годом ранее он оценивался в 1 тыс. рублей. Больше всего в 2024 году цены вырастут на премиальные импортные деревья. Их стоимость поднимется не менее чем на 20%.