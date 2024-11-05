Сливочное масло из Индии и Ирана будут поставлять в Россию

Две страны в ближайшее время начнут поставлять в Россию сливочное масло в жестяных банках. Речь идет об Иране и Индии, сообщает Telegram-канал Mash.

Так, импортированную продукцию скоро можно будет увидеть в отечественных магазинах. Как отмечается, Россельхознадзор согласовал поставки от двух крупнейших производителей указанных государств. Речь идет о Fajr Shahrood Dairy Product и Alpha Milk Foods Pvt. Ltd. Эти компании будут возить масло на специальных условиях, в эксклюзивном порядке. Также ожидается ввоз в страну сливок и сгущенки от указанных фирм.

Ранее сообщалось, что Россия импортировала брикеты со сливочным из Турции из ОАЭ. Напомним, что, по данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%.

Известия писали, что власти РФ планируют принять меры для снижения цен на сливочное масло. Так, в стране могут прибегнуть к временной отмене пошлин на импорт продукции, отмечало издание.