В «Газпроме» рассказали о рекордных поставках газа россиянам

В российской энергетической компании «Газпром» рассказали о рекордных поставках газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ).

Как рассказали в компании, в октябре был установлен рекорд для этого месяца по поставкам газа из ЕСГ россиянам — 32,6 миллиарда кубометров. При этом прошлый рекорд был установлен в 2023 году — тогда было поставлено 32,1 миллиарда.

«По оперативным данным, объем поставок составил 32,6 млрд куб. м газа. Предыдущий максимум был достигнут в 2023 году (32,1 млрд куб. м). При этом 11 суток в октябре поставки из ЕСГ шли на максимальных для этих дней уровнях», — сообщается на сайте компании.

ЕСГ — система из объектов добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа, которая действует в европейской части России и Западной Сибири.

Ранее в «Газпроме» рассказали о рекордном объеме оперативного резерва газа к зиме.