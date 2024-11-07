Зимние поставки газа в Европу оказались под угрозой

Страны Евросоюза могут столкнуться в зимние месяцы с перебоями в поставках газа, что обусловлено нестабильностью мировых энергетических рынков и дальнейшим снижением импорта российского трубопроводного газа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, "одна из главных проблем заключается в том, что европейский газовый рынок теперь связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками больше, чем когда-либо, в результате его переориентации с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ (СПГ)".

"Сейчас газовые хранилища Европы заполнены, <...> но достаточно нескольких перебоев в поставках, чтобы все пошло не так", - приводит FT слова одного из трейдеров.

Ситуация в значительной степени осложняется возможным прекращением поставок трубопроводного газа в Европу через Украину по истечении в конце 2024 года срока договора о транзите российского топлива, отмечается в публикации.

"Если в ЕС внезапно наступят сильные холода и одновременно перестанет поступать российский газ, то это подтолкнет цены на это топливо вверх", - считает аналитик Rabobank Флоренс Шмит.

И вряд ли, по ее словам, можно ожидать "каких-либо крупных альтернативных поставок по [другим] трубопроводам". Вероятно, большую часть его "придется заменить на СПГ", добавила она.

В то же время из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей рост поставок СПГ этой зимой в Европу, по оценкам компании Kpler, будет оставаться ограниченным. В предстоящие зимние месяцы поставки на европейский рынок СПГ вырастут только на 2,5 млн тонн, что в четыре раза меньше роста 2023 года, прогнозирует Kpler. Существуют также опасения по поводу последствий напряженности на Ближнем Востоке. Если дальнейшая эскалация в регионе приведет к закрытию Ормузского пролива, это поставит под угрозу 20% мировых поставок СПГ, говорится в публикации.

Международное энергетическое агентство в последнем отчете о мировых газовых рынках предупредило, что глобальный газовый баланс "остается хрупким, поскольку ограниченный рост производства СПГ сдерживает предложение", и что "рынки по-прежнему остро реагируют на неожиданные изменения предложения или спроса", напоминает FT.