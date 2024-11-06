Мемкоин Харрис обвалился

Мемкоин Камалы Харрис подешевел на 80%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные крупнейшего агрегатора подобных данных CoinGecko.

Речь идет о криптовалюте, выпущенной ради шутки или на основе мемов из интернета. Мемкоин Дональда Трампа демонстрирует рост на 16% перед оглашением результатов выборов президента США.

К 7.56 мск цена мемкоина Камалы Харрис снизилась на 79,8%, до 0,002479 доллара, а стоимость мемкоина Дональда Трампа увеличилась на 15,9% до 3,97 доллара.

Напомним, что сейчас в США проходят выборы президента. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.

В настоящее время осуществляется подсчет голосов. По данным Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - 187 голосов.