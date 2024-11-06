Уцелевшая нитка «Северного потока – 2» может заработать, если зима в Европе окажется морозной, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Его слова приводит издание «Взгляд.ру».

Последние два года погода в регионе в отопительный сезон оставалась довольно теплой, напомнил аналитик. Если зима будет холодной, со стандартными объемами отбора газа из подземных хранилищ и морозами в конце, то европейцы могут что-то предпринять, чтобы получить больше российского газа, допускает Юшков.

«Один из путей – это запуск уцелевшей нитки «Северного потока – 2» мощностью 27,5 млрд кубометров газа в годовом исчислении», — отметил экономист.

Еще более вероятным такой сценарий станет при остановке украинского транзита, добавил он.

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