Силуанов предупредил о последствиях избытка денег в экономике

Печатание новых денег для экономики приведет к высокой инфляции.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе просветительского марафона "Знание. Первые".

"Сделаем больше денег, будет больше инфляция. Выпустим больше денежных знаков, а товаров больше не произведем, в этом случае те же самые товары будут дороже. Вот это нам не нужно", - сказал он, подчеркнув, что для экономики крайне важна низкая инфляция. "Напечатаем [деньги] и будем хорошо жить. Такое не проходит", - заявил Силуанов.

По словам главы Минфина РФ, ведомство делает все, чтобы снизить инфляцию в стране.

"Инфляция у нас в пределах, стабильная. Да, нам еще она пока, может быть, не нравится, нам нужна ниже. Делаем и ведем все действия к этому", - сказал он.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" стартовал 4 ноября, в День народного единства. Его площадками являются Москва, Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск, Якутск. ТАСС - информационный партнер марафона.